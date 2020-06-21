بكين تضاعف قدرة اجراء اختبارات الحمض النووى يوميا إلى أكثر من 230 ألفا

وكالات

ارتفعت قدرة بكين على اجراء اختبارات الحمض النووى يوميا، من 100 ألف إلى أكثر من 230 ألفا، وسط جهود لاحتواء عودة انتشار العدوى بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" محليا.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال قاو شياو جون المتحدث باسم لجنة الصحة بالبلدية في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن عدد المؤسسات المخصصة لإجراء تحليل الحمض النووي في المدينة زاد من 98 إلى 124 خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف قاو أنه يوجد بين هذه المؤسسات 20 مركزا للسيطرة على المرض و73 مستشفى و31 معملا طبيا.

ومنذ 13 يونيو، تم تنظيم الأشخاص الذين يعملون في سوق شينفادي للبيع بالجملة، المرتبط بأغلب حالات الإصابة الجديدة، والسكان في مناطق مجاورة والأشخاص الذين زاروا السوق، لإجراء اختبارات حمض نووي لهم.

كما أعطت المدينة الأولوية لإجراء الاختبارات للموظفين العاملين في مطاعم ومحلات البقالة وأسواق الجملة ومندوبى شركات الشحن وتوصيل الطعام للمنازل، وفقا لحكومة البلدية.

سجلت بكين أكثر من 200 حالة عدوى محلية بالمرض منذ 11 يونيو.