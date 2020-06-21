اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 04:08 م
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بكين تخضع أفراد توصيل الطعام والطرود لاختبارات كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 03:28 م
بكين تخضع أفراد توصيل الطعام والطرود لاختبارات كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا فى بكين
وكالات

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قالت صحيفة بكين نيوز المدعومة من الدولة، إن المسؤولين في العاصمة الصينية بكين بدأوا إجراء اختبارات الحمض النووي لأفراد توصيل الطعام والطرود في إطار تعزيز الجهود الرامية لوقف تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لما أوردته صحيفة الأمارات اليوم، وسع المسؤولون الاختبارات عبر المدينة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، منذ ظهور سلسلة من الإصابات الجديدة المرتبطة بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة قبل أسبوع.

ويمثل هذا أول تفشٍ للفيروس في بكين منذ شهور، وقد تُجاوز الآن الأعداد التي سجلت خلال الذروة السابقة في أوائل فبراير.

وركزت اختبارات الكشف عن «كوفيد-19» في بادئ الأمر على المناطق السكنية قرب سوق شينفادي، التي تقع على مساحة واسعة، وعلى العاملين والمتسوقين هناك.

ويركز المسؤولون الآن على عشرات الآلاف من أفراد توصيل الطلبات الذين يجوبون المدينة، عادة، بمركبات ذات ثلاث عجلات أو دراجات نارية.

وقالت الصحيفة إن العاملين في شركة «إس.إف إكسبرس»، ثاني أكبر شركة لتوصيل الطرود في الصين، وصلوا في مجموعات إلى نقاط إجراء الاختبار في بكين مساء أول من أمس.

وأكدت شركة توصيل الطعام «ميتوان ديان بينج»، أول من أمس، أن كل عامليها في بكين سيخضعون للاختبار، وأن من قاموا بخدمة التوصيل في مناطق عالية الخطورة سيتوقفون عن العمل مؤقتاً، لإجراء اختبار الحمض النووي والعزل المنزلي لمدة 14 يوماً.

وقالت الشركة على حسابها على موقع «وي تشات»، إن العملاء سيتمكنون عبر الإنترنت من متابعة التفاصيل الخاصة بخلو الطرد من العدوى ودرجة حرارة جسم حامله.

وقالت «بكين نيوز» إنه بحلول الأسبوع المقبل سيكون كل العاملين في خدمات التوصيل قد خضعوا للاختبار.  


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