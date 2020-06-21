اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 07:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

الأحد، 21 يونيو 2020 06:05 ص
بعد قليل.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين الكسوف الحلقى للشمس- أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيشهد العالم بعد قليل كسوفًا حلقيًا للشمس يتزامن مع نهاية شهر شوال وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام .
 
ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (جنوب شرق أوربا – قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا – شمال أستراليا – قارة أفريقيا ماعدا الجزء الجنوبي والغربي منها – إندونيسيا– ميكرونيزيا– المحيط الباسفيكي – المحيط الهندي)، ويُرى حلقياً في مناطق مختلفة في كلٍ من (الكونغو– جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان– الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عُمان)، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 99 % من كامل قرص الشمس، وهذا وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وثمان وأربعين دقيقة تقريباً. 
 
ويبدأ مراحل الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام 6:25 صباحا وتكون ذروته في 7:20 ونهايتة في 8:20 صباحا تقريبا،  علما بان الايام الاولي لمولد القمر تُعتبر أفضل الاوقات في الشهر لمراقبة ورصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية لغياب القمر ليلا.
 
وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن هذا الكسوف يرى ككسوف جزئي في مصر والمنطقة العربية، وسوف يُري في مصر لمدة ساعتين تقريباً، حيث تبدأ رؤيته في الساعة السادسة والدقيقة 24 صباحاً بتوقيت القاهرة، وتكون ذروته في الساعة السابعة والدقيقة 20 بالتوقيت المحلي وعندها يغطي قرص القمر حوالي 46 % من كامل قرص الشمس، وينتهي الكسوف الجزئي في القاهرة في الساعة الثامنة والدقيقة 24.
 
وسوف يقوم فريق بحثي من المعهد برصد الظاهرة وتسجيلها باستخدام التليسكوب الشمسي بمقر المعهد بحلوان وعرضها للجمهور. كما سيتم توفير عدد من النظارات الخاصة للهواة لاستخدامها في متابعة الكسوف في مقر المعهد بحلوان، بينما سيتم نقل الحدث على الهواء مباشرة من خلال صفحه المعهد علي الشبكة العنكبوتية.

الفلك

الكسوف

كسوف الشمس

الكسوف الحلقى

الخسوف

الظواهر الفلكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول كسوف فى 2020.. يكون حلقيا ويستغرق 5 ساعات و48 دقيقة.. يرى بمصر جزئيا لمدة ساعتين.. يبدأ فى القاهرة من 6:24 وينتهى 8:24 صباحا.. وتحذيرات للمواطنين من النظر للشمس

الأحد، 21 يونيو 2020 06:00 ص

مكتبة الإسكندرية ترصد اليوم الكسوف الحلقى للشمس بمركز القبة السماوية

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 ص

دار الافتاء توضح كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر

الأحد، 21 يونيو 2020 01:30 ص

السعودية: صلاة الكسوف بالمسجد الحرام عند الساعة الـ7:40 صباح الأحد

الأحد، 21 يونيو 2020 01:00 ص

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوفا حلقيا للشمس يُرى بمصر لمدة 120 دقيقة

الأحد، 21 يونيو 2020 12:15 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اتقتل فى رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل فى رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار فى السنة و"الصيف" يستمر 93 يومًا

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة: اليوم بدء صرف الدفعة الثانية لمنحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة

انتهاء اليوم الـ88 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ88 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

المحظورات فى امتحانات الثانوية.. الغش وحيازة الهواتف داخل اللجان تقودك للسجن

المحظورات فى امتحانات الثانوية.. الغش وحيازة الهواتف داخل اللجان تقودك للسجن

15 صورة من داخل استراحات مراقبى الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

15 صورة من داخل استراحات مراقبى الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة