بريطانيا: حادث الطعن الليلة الماضية فى ريدينج عمل إرهابى

رويترز

قالت الشرطة البريطانية، أن حادث الطعن الليلة الماضية في ريدينج عمل إرهابي، ووفقا لنبأ عاجل أوردته وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن شرطة مكافحة الإرهاب فى بريطانيا ستتولى التحقيق فى الحادث.

وكان 3 أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة لدى قيام رجل بطعن عشوائى فى بلدة ريدينج بانجلترا، وقال إيان هنتر كبير مفتشى الشرطة، "لا يجرى التعامل مع ذلك على أنه حادث إرهابى ولكن رجال الشرطة يتعاملون مع الدافع وراء الحادث بعقل متفتح ويدعمهم زملاء من شرطة ساوث ايست لمكافحة الإرهاب"، وتم اعتقال رجل عمره 25 عاما فى مكان الجريمة للاشتباه بارتكاب جريمة القتل .