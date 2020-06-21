اليوم السابع
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بدء توافد طلاب الثانوية العامة بالمنوفية على لجان الامتحانات

الأحد، 21 يونيو 2020 09:30 ص
بدء توافد طلاب الثانوية العامة بالمنوفية على لجان الامتحانات الطلاب أثناء دخولهم من بوابات التعقيم
المنوفية - محمد فتحى

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بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية ، والبالغ عدد هم المتقدمين للامتحان 32 الف و305 طالب وطالبة ، موزعين على 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية ، فى التوافد على اللجان وسط تأمينات مكثفة من قبل رجال الشرطة وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ،  حيث لم يسمح لأى طالب أو مراقب من دخول لجان الامتحانات إلا بعد التعقيم وارتداء الكمامة .  

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ،قد أصدر توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن منع وجود أية تجمعات للمواطنين أو أهالى الطلاب خارج مقار لجان أداء إمتحانات شهادة الثانوية العامة بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية ، مشدداً على توفير جو آمن وهادىء فى محيط تلك المقار وتحقيق أعلى درجات الأمان لأبنائنا الطلاب للوصول بهم إلى بر الأمان خلال تلك المرحلة وإتخاذ الإجراءات القانونية فور حدوث أية مخالفات أو تجاوزات .

يأتى هذا فى إطار توجيهات محافظ المنوفية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين فى ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا والحد من إنتشار العدوى وضرورة إنتظام سير عملية إمتحانات الشهادة الثانوية ، كما شدد على رفع تجمعات القمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإنتظام عمليات التطهير والتعقيم بالمدارس قبل وبعد أداء الإمتحانات والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.

ومن جانبة أكد المهندس أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف بكل إدارة تعليمية وكذا تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة بكل لجنة للتعامل الفورى فى حالة حدوث طوارىء ، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 الف و305 طالب وطالبة موزعين على عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية .

جدير بالذكر أن إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020 ستبدأ من 21 يونيو الجارى وحتى 21 يوليوالقادم.

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بوابات التعقيم أمام لجان الثانوية العامة بالمنوفية

 

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بوابات التعقيم امام لجان المنوفية
 
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أحدى الطالبات أثناء مرورها ببوابة التعقيم
 
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المراقبين أثناء دخولهم من بوابات التعقيم ويرتداون الكمامات

 

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بوابات التعقيم

 

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طالبات الثانوية العامة قبل دخولهم 

 


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