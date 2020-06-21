بث مباشر لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من أمام اللجان بالمحافظات.. فيديو

نقلت صفحة اليوم السابع على فيسبوك من خلال مراسليها بالمحافظات، مشاهد لحظة انطلاق امتحانات الثانوية العامة من أمام اللجان بالمحافظات، فى تغطية مباشرة من صالة تحرير اليوم السابع وشبكة المراسلين بكافة اللجان.

وقالت الزميلة جاكلين منير بمحافظة الإسكندرية، أن لجان الثانوية العامة بالمحافظة شهدت، انتظام عملية دخول الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث تم قياس درجة حرارة الطلاب ووقوفهم فى صفوف بالحفاظ على التباعد الاجتماعى متر مع توزيع الكمامات والقفازات وواقى القدم، وقام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتفقد لجان الثانوية العامة بمدرسة الزهور الرسمية لغات، التابعة لإدارة غرب التعليمية.

وقال الزميل سيد فلاح بمحافظة الإسماعيلية، إن العمل باللجان سار بشكل جيد، وتم توزيع الكمامات وزجاجات المياه على كافة الطلاب ولم تشهد اللجان تجمع لأولياء الأمور كما كان معهودا من قبل.

كما أكد الزميل عماد عرفة من محافظة البحر الأحمر، أن كافة قيادات المحافظة تابعت بشكل دورى عملية الامتحانات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وأن لجان الامتحانات انطلقت فى تمام العاشرة دون أى مشاكل.

وتسير عملية امتحان الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر، بسهوله ويسر، حيث تم تنظيم كل شيء من جانب قوات الامن بحضور رجال الصحة ولجان الامتحانات خارج الرجال حتى دخول الطلاب للجان.

فور دخول الطلاب من أبواب المدرس يتم دخولهم على بوابات التعقيم ثم قياس درجة الحرارة ثم تسليمهم كمامات وكذلك اوفر شوز "أكياس الأحذية"، وبعد ذلك تتم عملية التفتيش من ثم الدخول إلى لجان الامتحانات .

وقدم التغطية من داخل صالة تحرير اليوم السابع، الزميلة رغدة بكر.