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بث مباشر لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من أمام اللجان بالمحافظات.. فيديو

الأحد، 21 يونيو 2020 10:29 ص
بث مباشر لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من أمام اللجان بالمحافظات.. فيديو بث مباشر للامتحانات

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نقلت صفحة اليوم السابع على فيسبوك من خلال مراسليها بالمحافظات، مشاهد لحظة انطلاق امتحانات الثانوية العامة من أمام اللجان بالمحافظات، في تغطية مباشرة من صالة تحرير اليوم السابع وشبكة المراسلين بكافة اللجان.

 

وقال الزميل سيد فلاح بمحافظة الإسماعيلية إن العمل باللجان سار بشكل جيد، وتم توزيع الكمامات وزجاجات المياه على كافة الطلاب ولم تشهد اللجان تجمع لأولياء الأمور كما كان معهودا من قبل.

 

كما أكد الزميل احمد مرعى من محافظة الأقصر إن كافة قيادات المحافظة تابعت بشكل دورى عملية الامتحانات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم وأن لجان الامتحانات انطلقت في تمام العاشرة دون أي مشاكل.

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ونقل الزميل محمود مقبول الأوضاع في محافظة سوهاج، مؤكدا أن سيارات الإسعاف تنتشر بشوارع المحافظة للمساعدة في تأمين عملية الامتحان، كما أوضح أنه تم استبعاد أحد المدرسين بالأمس بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

 

وقدم التغطية من داخل صالة تحرير اليوم السابع تامر إسماعيل صالح.

 

 

 

 

 

 


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