بالمصحف وتلاوة القرآن ..أولياء الأمور ينتظرون طلاب الثانوية العامة أمام اللجان

كتب محمد صبحى

تواجد عدد كبير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بمدينة اوسيم ، لتوصيل ذويهم من الطلاب إلى اللجان لأداء امتحان مادة اللغة العربية .

ورصد" اليوم السابع " ولى أمر يتلون القرآن الكريم قبل ساعتين من بدء امتحان مادة اللغة العربية والدعاء للطلاب بتيسير الامتحان والنجاح فى امتحانات الثانوية العامة .

وارتدى الطلاب خلال تواجدهم أمام المدارس التى يتواجد بها لجان للامتحان مرتدين الكمامات والجونتيات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

فيما شهد مقر اللجنة تواجد موظف لتوزيع كمامات على الطلاب من الذين لم يرتظوا كماماى أو اتلفت الكمامة الخاصة بهم بالإضافة إلى المرور من بوابات التعقيم قبل الدخول الى مقر اللجنة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.