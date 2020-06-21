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انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الأسماك وإصابة سائقها بكفر الشيخ

الأحد، 21 يونيو 2020 12:09 ص
انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الأسماك وإصابة سائقها بكفر الشيخ إسعاف - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ اليوم السبت، انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الأسماك، مما أدى إلى إصابة قائد السيارة وتلف حمولتها من الأسماك.

 

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، بلاغا من مأمور مركز البرلس  بانقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الأسماك علي الطريق الدولي الساحلي وكانت في طريقها الى بورصة الأسماك الرئيسية بالمحافظة.

 

انتقلت على الفور قوة تأمين الطريق الدولي الساحلي، إلى موقع الحادث وتم الاستعانة بونش لرفع حطام السيارة من أعلى الطريق، ورفع حمولتها من الأسماك، وإعادة تشغيل الطريق، ونقل السائق إلى مستشفى البرلس، وتبين إصابته بإصابات خفيفة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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