اندلاع حريق هائل فى 7 منازل بقطور والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

الغربية محمد طارق

شهدت عزبة حميدة الشهيرة بأبو عامر التابعة لقرية صرد بمركز قطور ، صباح اليوم الأحد ، اندلاع حريق هائل داخل 7 منازل ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه .

تلقى اللواء محمود حمزة ،مدير أمن الغربية ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل داخل 7 منازل بعزبة حميدة التابعة لقرية صرد التابعة لمركز قطور ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث ، وتمت السيطرة على الحريق ،الذي أسفر عن احتراق كافة محتويات المنازل ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .