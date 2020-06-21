اندلاع حريق هائل فى 7 منازل بقطور والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

شهدت عزبة حميدة الشهيرة بأبو عامر التابعة لقرية صرد بمركز قطور ، صباح اليوم الأحد ، اندلاع حريق هائل داخل 7 منازل ، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه .
تلقى اللواء محمود حمزة ،مدير أمن الغربية ، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل داخل 7 منازل بعزبة حميدة التابعة لقرية صرد التابعة لمركز قطور ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث ، وتمت السيطرة على الحريق ،الذي أسفر عن احتراق كافة محتويات المنازل ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، تمكنت من السيطرة علي حريق بمقلب القمامة خلف شركة الزيوت والصابون بدائرة مركز كفر الزيات .
تلقى اللواء محمود حمرة مدير أمن الغربية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة خلف شركة الزيوت والصابون بدائرة مركز كفر الزيات ، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمحل البلاغ .
وتبين أن الحريق فى مقلب قمامة خلف شركة الزيوت والصابون وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ، وعلى الفور تم السيطرة على الموقف، وتم إخماد اشتعال النيران في القمامة، ووقف التصاعد الكثيف للأدخنة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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