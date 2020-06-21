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انخفاض حالات الإصابة بكورونا فى مدينة السباعية بأسوان

الأحد، 21 يونيو 2020 01:00 ص
انخفاض حالات الإصابة بكورونا فى مدينة السباعية بأسوان فحص كورونا - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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أكد الدكتور أحمد عنبر، أخصائى الأمراض الباطنية والكلى مدير مستشفى السباعية السابق بأسوان، من القيادات الطبية التى تكافح جائحة كورونا بأسوان، لـ"اليوم السابع"، إن الأمور تسير إلى الأفضل وإن حدة الوباء من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمدينة السباعية غرب بمركز إدفو محافظة أسوان خلال الأيام القليلة الماضية بدأت فى التراجع، والأعداد المصابة فى انخفاض مستمر.

وأشار الدكتور أحمد عنبر إلى استجابة العديد من الحالات للعزل المنزلى، مناشدا بالالتزام ببروتوكول العلاج المنزلى وأن تكون غرفة العزل بالمنزل غرفة منفصلة وحمام منفصل وممنوع الاتصال مع أى شخص، وأن يوضع الأكل أمام الغرفة وبعدها توضع الفضلات فى كيس معين معقم بكلور مخفف والقمامة الخاصة بالمريض توضع فى كيس خاص ويتركها المعزول أمام الغرفة بعد تعقيم الكيس بكلور مخفف، والشخص المكلف بخدمته لا بد من ارتداء الكمامة والجوانتى فى التعامل.

وكان الدكتور أحمد عنبر أكد لـ"اليوم السابع" أنه تم شفاء ثانى حالة إيجابية عزل منزلى بالبروتوكول العلاجى المنزلى من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمدينة السباعية غرب بمركز إدفو بمحافظة أسوان خلال الأيام القليلة الماضية.

وناشد الدكتور أحمد عنبر أهالى مناطق حاجر السباعية وكومير وحاجر كومير بمركز ادفو بمحافظة أسوان بالالتزام والحيطة واتباع سياسة التباعد الاجتماعى وعدم الخروج إلا للضرورة.

من ناحية أخرى، كانت الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان أكدت لـ"اليوم السابع"، أن إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان قامت بعملية تطهير وتعقيم مدارس للجان الثانوية العامه والأزهرية بجميع مراكز محافظة أسوان.


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