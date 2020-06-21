انتهاك حقوقى جديد وتهجير مواطنين رومان يعيشون على الأراضى التركية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

في تقرير أعدته نقابة المحامين في أزمير التركية، حول حالة المواطنين الرومان الذين قامت البلدية بتدمير خيامهم بمنطقة تشاشمى فى إزمير بتركيا، أوضحت فيه انتهك الحق احترام الحياة الخاصة والحياة الأسرية، والقيام بعمل عنصرى والتمييز بين المواطنين والمعاملة المهينة للمواطنين، واستخدام القوة الجسدية واللفظية وأوضح التقرير " المنظر الذى رأيناه يعكس واحدة من أثقل الدراما الإنسانية التي واجهتها مدينتنا في السنوات الأخيرة."

قامت لجنة من نقابة المحاميين تألفت من أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين في إزمير ديمان جولار والمحاميه جامزي كاراوغلو والمحاميه جيزام متينداغ، أعضاء نقابة المحامين في إزمير، بعمل زيارة للمنطقة التى يعيش فيها المواطنون الرومان فى منطقة تشاشمه بمدينة إزمير، بعد توارد الأنباء حول هدم الخيام التى يعيش فيها المواطنين وتدمير المكان بواسطة الجرافات وتهجيرهم من أماكن إقامتهم في 18 يونيو 2020.

وجاء فى التقرير أن فرق البلدية قامت بحفر الأراضى وتخريبها بحيث تصبح غير صالحة للعيش وذلك بعد تفكيك وهدم 60 خيمة خاصة بـ 300 مواطن رومانى يعيشون فيها، الأمر الذى أضطر المواطنين لترك المنطقة.

وأوضح التقرير أن ما قامت به البلدية يعتبر انتهاكاً لحقوق المواطنين الرومان الذين يعيشون على الأراضى العامة وفقاً لقرار لجنة الحقوق الإجتماعية التابعة للمجلس الأوروبى، ولجنة الحقوق الثقافية والإجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وأن عمليات الإخلاء التى تم تنفيذها ضد الرومان لا تتوافق أيضاً مع قواعد عمليات الإخلاء بحيث أصبح المواطنين بلا مأوى وعدم توفير حل بديل لهم أثناء عملية الإخلاء.