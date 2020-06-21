اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتشال جثة طالب غرق فى ترعه بالمنيا

الأحد، 21 يونيو 2020 11:52 ص
انتشال جثة طالب غرق فى ترعه بالمنيا جثه - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

انتشل اليوم أهالى مركز سمالوط بالمنيا جثة طالب غرق بترعة الإبراهيمية أثناء إستحمامه .

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بإنتشال جثة الطالب "و-م" 18 عاما، من مركز سمالوط، بمعرفة الأهالي، وتبين أن الطالب كان قد غرق بالترعة أثناء الاستحمام.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة تبين عدم وجود شبهه جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت منذ يومين غرق عروس في ليلة زفافها، إثر استقلالها سيارة زفاف، سقطت داخل ترعة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وكان مدير أمن المنيا، قد تلقى  إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق سيارة، يستقلها 3 فتيات غرقن داخل ترعة الديروطية.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن السيارة كان داخلها عروس في ليلة زفافها تُدعى "ياسمين. ص" 25 عامًا، وشقيقتها وابنة عمهما، وجرى انتشال جثتهن ونقلهن إلى المستشفى العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

 

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

غرق طالب

مديرية الأمن

امن المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة