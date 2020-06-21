انتشال جثة طالب غرق فى ترعه بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

انتشل اليوم أهالى مركز سمالوط بالمنيا جثة طالب غرق بترعة الإبراهيمية أثناء إستحمامه .

كان اللواء محمود خليل مدير الأمن قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بإنتشال جثة الطالب "و-م" 18 عاما، من مركز سمالوط، بمعرفة الأهالي، وتبين أن الطالب كان قد غرق بالترعة أثناء الاستحمام.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة تبين عدم وجود شبهه جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت منذ يومين غرق عروس في ليلة زفافها، إثر استقلالها سيارة زفاف، سقطت داخل ترعة بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وكان مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بغرق سيارة، يستقلها 3 فتيات غرقن داخل ترعة الديروطية.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن السيارة كان داخلها عروس في ليلة زفافها تُدعى "ياسمين. ص" 25 عامًا، وشقيقتها وابنة عمهما، وجرى انتشال جثتهن ونقلهن إلى المستشفى العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.