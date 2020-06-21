اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 03:54 م
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امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة تسجل نسبة حضور 98%

الأحد، 21 يونيو 2020 03:07 م
امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة تسجل نسبة حضور 98% محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جوده

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أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب خلال  إجراء امتحانات الثانوية العامة، مضيفا أنه تم الحفاظ على التباعد بين الطلاب والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم، وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة  ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين فى اليوم الأول بمادة اللغة العربية بلغ 27798 طالب وطالبة تضمهم  فى عدد 119 لجنة بالاضافة للجنة المكفوفين تغيب منهم عدد 555 بنسبة حضور بنسبة حضور 98%.
 
 وشدد وكيل وزارة التعليم بالبحيرة على متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية المركزية عن طريق شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية و الوزاره للاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الامتحانات . 
 
 
وأشار إلى تأمين لجان الامتحانات بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة وانتهاء  جميع الامتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة.
 

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