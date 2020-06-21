اليونان تمدد فترة حظرها على أكثر من 120 ألف مهاجر ولاجئ

على الرغم من أن اليونان ترفع إجراءات قيود كورونا تدريجيا، فى جميع أنحاء البلاد، إلا أنها تبقى أكثر من 120 ألف طالب لجوء فى حالة إغلاق، فى مخيمات مكتظة لاحتواء انتشار وباء كورونا.

وفى بيان مقتضب نهاية الأسبوع، قالت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية إن الحبس لأولئك الموجودين فى مراكز احتجاز المهاجرين فى البلاد سيمتد حتى 5 يوليو، وهو ثانى قرار تمدده السلطات منذ فرضها لأول مرة فى مارس .

وكان توقيت الإعلان، بعد ساعات من تظاهرة 2000 شخص فى شوارع أثينا بمناسبة يوم اللاجئ العالمى، مطالبين بإنهاء احتجاز طالبى اللجوء وتحسين ظروف المعيشة البائسة للمهاجرين، أمرا مثيرا للجدل.