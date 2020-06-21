اليوم .. مطار القاهرة يستقبل 4 ألاف مصرى على 39 رحلة طيران استثنائية

كتبت رحاب نبيل

تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، 39 رحلة إستثنائية على مدار الـ24 ساعة ، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 4024 مصريا عائدين من الخارج منذ توقف الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بالمطار، إن أعداد الرحلات الاستثنائية انخفضت اليوم بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تواصل الأعداد انخفاضها بشكل تدريجي حتى الأول من شهر يوليو المقبل، موعد إستئناف الرحلات بشكل منتظم .

واشارت المصادر إلى أن الرحلات القادمة ، تسيرها شركات طيران عربية، والشركة القابضة مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج، ويخضع جميع ركاب الرحلات العائدين من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار ، ويتم إجراء إختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تطبيقا لتعليمات وزارة الصحة .

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري .