وقالت الوزارة -في بيان لها (نقلته صحيفة "إنديا توداي" الهندية على موقعها الالكتروني) - إن 169451 مريضاً بالفيروس يخضعون حالياً للعلاج في البلاد. فيما بلغت حالات الشفاء التام حتى الآن 227.755 حالة بعد أن زادت بنسبة 13925 عن اليوم السابق، أما عن حالات الوفاة، فقد ارتفعت بمقدار 306 حالات خلال اخر 24 ساعة وبلغ اجماليها حتى الآن 13254 .



وتواصل الهند تسجيل أكثر من اثني عشر ألف حالة جديدة يوميًا منذ 12 يونيو الماضي. ففي يوم أمس السبت، أكدت البلاد 14500 حالة اصابة جديدة، حتى أصبحت البلاد تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حالات كورونا المؤكدة منذ بداية الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.



وشرعت الحكومة الهندية في الفتح التدريجي لعمليات الإغلاق على الرغم من استمرار زيادة الحالات الجديدة؛ حيث تم إعادة فتح دور العبادة والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق في مناطق بها عدد قليل من مرضى كورونا في 8 يونيو، كجزء من المرحلة الأولى. غير أنها قررت تمديد نظام العزل الذاتي في مناطق أخرى تشهد زيادة معدلات الاصابة حتى 30 يونيو الجاري.