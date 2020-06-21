النيابة تأمر بالتحفظ على كلب هاجم طفلا بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ على كلب هاجم طفلاً بمنطقة التجمع الأول، مما تسبب فى إصابته بجروح متعددة، والكشف الصحى عن الطفل وإعداد تقرير عن حالته.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغا لقسم شرطة التجمع الأول، من والد الطفل المصاب يتهم فيه جارته بالإهمال فى حق طفله، وذلك بعد هجوم الكلب الخاص بها على طفله، و تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق نيابة القاهرة الجديدة.