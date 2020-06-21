المغرب: 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 138 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 9977 حالة.
وذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة - بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية لهم - قد بلغ 528214 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.
وأضافت الصحة المغربية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 214 حالة، كما تم تسجيل 61 حالة شفاء إضافية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8284 حالة.
المغرب: 138 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعةالأحد، 21 يونيو 2020 10:18 م
المغرب - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 138 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 9977 حالة.
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