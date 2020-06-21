المغرب يسجل 226 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الرباط أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 226 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 9839 حالة.

وأفادت الوزارة إن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 512327 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب.

وأضافت الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أى حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات فى 213 حالة، كما تم تسجيل 106 حالات شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالى لحالات التعافى إلى 8223.