اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يسجل 118 إصابة بـ"كورونا" وارتفاع الإجمالى إلى 9957 حالة

الأحد، 21 يونيو 2020 02:23 م
المغرب يسجل 118 إصابة بـ"كورونا" وارتفاع الإجمالى إلى 9957 حالة محاولة رصد مصابى كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، رصد 118 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 9957 حالة، وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات التى جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 520621 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.
 
وأشارت إلى، أنه لم يجرِ تسجيل أى حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ ليثبت إجمالى الوفيات عند 213 حالة.. كما تم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة؛ وبذلك يرتفع مجموع الحالات التى نجحت فى التعافى من الجائحة إلى 8249 حالة.
 
 

المغرب

الصحه المغربيه

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى أذربيجان لدعمها فى مكافحة فيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 01:06 م

الصحة السورية تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 12:17 م

مطار الكويت الدولى: 600 رحلة خلال أزمة كورونا أعادت 92 ألف وافد لأوطانهم

الأحد، 21 يونيو 2020 11:20 ص

عفو أميرى بالكويت عن 1300 سجين لمواجهة فيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 11:03 ص

الرئيس العراقى ينعى أسطورة كرة القدم أحمد راضى بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 10:55 ص

مساجد مكة المكرمة عامرة بالمصلين بعد 90 يوما من الغلق بسبب كورونا.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 10:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

برشلونة يتفق مع ميسي على تجديد عقده موسمين بنفس الراتب السنوي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

هيئة الدواء: توفير 982 ألف عبوة أزيثرومايسين ومليون شريط زنك و1.2 مليون عبوة فيتامين سي

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة