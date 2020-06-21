المركزى للمحاسبات يوجه بسداد مستحقات المستشفيات المخصصة لعزل كورونا

كتب إبراهيم قاسم

كلف المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الإدارة المركزية بالجهاز بمحاسبة المستشفيات التى تم توفيرها للعاملين سواء للعزل من فيروس كورونا أو متابعة حالات العزل المنزلي وسداد مستحقاتها بالكامل حتى وإن كانت غير متعاقدة وفقاً للتعديلات الخاصة بلائحة الرعاية الصحية.

وأعلن الجهاز المركزى للمحاسبات أنه استمراراً لتنفيذ توجيهات المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في توفير أقصى درجات الرعاية الصحية العاملين بالجهاز وأسرهم وأرباب المعاشات وأسرهم فقد قامت الإدارة المركزية للخدمات الطبية والرعاية الإجتماعية بتوفير عروض مستشفيات سواء للعزل أو متابعة حالات العزل المنزلي.

ونظراً لإرتفاع التكلفة فقد تم تكليف الإدارة المركزية بمحاسبة المستشفيات وسداد مستحقاتها بالكامل حتى وإن كانت غير متعاقدة وفقاً للتعديلات الخاصة بلائحة الرعاية الصحية، أبرز المستشفيات المتعاقد معها ( دار الفؤاد - المقاولون العرب - كليوباترا - بدراوي بمحافظة الاسكندرية - مستشفى أسيوط الجامعي - مصر الدولي "عزل منزلي" - دار الشفاء "فحوصات").