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"المركزى للمحاسبات" يطلق لأعضائه المسابقة العلمية للأفروساى

الأحد، 21 يونيو 2020 06:18 م
"المركزى للمحاسبات" يطلق لأعضائه المسابقة العلمية للأفروساى الجهاز المركزى للمحاسبات
كتب إبراهيم قاسم

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وافق المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على الإعلان عن إطلاق المسابقة العلمية للأفروساي 2020 حول موضوع "أثر التطور التكنولوجي على أدلة الإثبات في المراجعة"، وذلك لمن يرغب من أعضاء الجهاز في المشاركة التقدم إليها وذلك حتى موعد غايته يوم 31 أغسطس 2020.

وقال الجهاز المركزى للمحاسبات إنه في إطار سعي المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة(AFROSAI) إلى تشجيع البحث العلمي وتقاسم المعرفة فيما بين العاملين بالأجهزة العليا للرقابة الأعضاء، فقد وافق المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز على فتح باب الترشح للمسابقة العلمية للأفروساي 2020، من خلال قيام المشترك بتحرير ورقة فنية عن الموضوع باللغة العربية مصحوبة بترجمة لإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، وتقديمها للإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات في.

ومن المقرر الإعلان عن أفضل ثلاث مشاركات خلال الجمعية العامة الخامسة عشرة للأفروساى المقرر عقدها بالسنغال فى ديسمبر 2020، وسيتم منح مكافآت مالية لمحرري الأوراق الفنية الفائزة بالإضافة إلى احتمالية دعوتهم إلى المشاركة في ندوات تدريبية أو جولة دراسية كشكل آخر من التقدير، كما سيتم نشر مشاركاتهم على الموقع الإلكتروني للأفروساي بكل اللغات الرسمية للمنظمة.

وخصص الجهاز أرقام هاتفية للاستفسارات عن كيفية إرسال النسخة الإلكترونية للمشاركات، وذلك مع خلال التواصل المختصين بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والمؤتمرات عبر أيٍ من الرقمين التاليين: 01228811634 – 01009522082


المركزى للمحاسبات يطلق مسابقة

المستشار هشام بدوى

الجهاز المركزى للمحاسبات

المسابقة العلمية للأفروساي

التطور التكنولوجي

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