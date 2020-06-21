اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المركزى الفلبينى: 2.1 مليار دولار مفقودة من وايركارد لم تدخل النظام المالى

الأحد، 21 يونيو 2020 09:41 ص
المركزى الفلبينى: 2.1 مليار دولار مفقودة من وايركارد لم تدخل النظام المالى البنك المركزى الفلبينى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال البنك المركزى الفلبينى، اليوم الأحد، إنه لا يبدو أن 2.1 مليار دولار مفقودة من شركة حلول الدفع الألمانية وايركارد، قد دخلت النظام المالى الفلبينى، وقال محافظ البنك بنيامين ديوكنو، فى بيان إن بنكى بي.دي.أو أوني-بنك، وبنك جزر الفلبين لم يتكبدا خسائر، رغم تداول اسميهما فيما يتعلق بالأموال المفقودة.
 
كان ماركوس براون الرئيس التنفيذى لوايركارد، والذى جعل الشركة من أكثر الاستثمارات جذبا للاهتمام بقطاع التكنولوجيا المالية فى أوروبا، قد استقال يوم الجمعة بينما تواجه الشركة أزمة سيولة بعدما قالت إنها ربما كانت ضحية عملية احتيال.
 
ووصلت عملية البحث، عن المال إلى طريق مسدود فى الفلبين، لكن البنكين الفلبينيين قالا إن الوثائق التى تفيد إيداع الشركة الألمانية المبلغ لديهما مزورة.
 
وقال ديوكنو، "التقرير المبدئى مفاده أن الأموال لم تدخل الفلبين وأن البنكين لم يتكبدا خسائر" لكنه أضاف أن البنك المركزى يجرى تحقيقا.
 
وتابع، "الفضيحة المالية... استغلت اسمى أكبر بنكين فى البلاد - بي.دي.أو وبنك جزر الفلبين - فى محاولة للتغطية على آثار الجناة."
 
وقال المحافط، إن البنكين أوضحا أن وايركارد ليست عميلا لديهما وأنه لا تربطهما أى علاقات عمل بالشركة الألمانية.
 
لكن بنك جزر الفلبين، أبلغ رويترز أمس السبت، أنه أوقف مساعد مدير ظهر توقيعه على أحد الوثائق المزورة. وأخطر بي.دي.أو البنك المركزى أن أحد مسؤولى التسويق زور على ما يبدو شهادة للبنك.
 

الفلبين

المركزى الفلبينى

البنك المركزى

الاقتصاد الفلبينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو ..رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو ..رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة