اعتمدت أقسام العناية المركزة فى وزارة الصحة الكويتية، عقار "ديكساميثازون" ، ليكون ضمن البروتوكول العلاجى لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ وذلك بعد صدور توصيات من منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد.
وقال اختصاصي أول باطنية وعناية مركزة في مستشفيي : "الأميري" و"جابر الأحمد" الكويتيين ، الدكتور عبدالرحمن الفارس – في تصريح صحفى اليوم الأحد، إن العقار - المشار اليه - متوافر في الكويت منذ سنوات؛ حيث يستخدم لعلاج أمراض مختلفة مثل : الربو، والجهاز التنفسي، والسرطان، والروماتيزم، لافتا إلى أن الدراسة الأخيرة بشأنه، أشارت إلى أن استخدامه مع مرضى (كوفيد 19)، يمكن أن يسهم في سرعة شفائهم وتقليل معدل الوفيات.
وأوضح أنه تم تحديث آخر بروتوكول علاج مرضى (كوفيد 19) في العناية المركزة الأربعاء الماضي ، بإضافة العقار إلى المرضى الذين يوضعون على أجهزة التنفس الصناعي، على أن يعطى لمدة عشرة أيام، مشيرا إلى أن العقار ينتمي إلى عائلة "الكورتيزون" .
وأكد أن وزارة الصحة الكويتية لن تتوانى في اعتماد أي أدوية او عقاقير سيكون لها عائد إيجابي على المرضى، شريطة اعتمادها من منظمة الصحة العالمية.
وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن اليوم الأحد، شفاء 514 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 31 ألفا و240 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال514 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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