الكنيسة: دير البراموس يحتفل بعيد الأنبا موسى دون حضور

كتبت سارة علام

أعلن دير العذراء براموس بوادي النطرون الاحتفال بعيد الأنبا موسى الأسود في الأول من يوليو وذلك دون جمهور إذ يقتصر الاحتفال على الآباء الرهبان تجنبا لنشر عدوى وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا، يأتى ذلك فيما ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، قداس الأربعين لوفاة الانبا رويس الأسقف العام وذلك بدير الانبا بيشوى مؤكدا أن الإيمان ليس بالكلام بل بالعمل.

وقال البابا تواضروس في عظة القداس إنه فى الأحد الثاني من شهر بؤونه تحتفل الكنيسة بهذه المعجزة، معجزة المفلوج المدلى من السقف، متابعا: بما أننا في صوم الرسل الكنيسة تقدم لنا مشاهد من حياة السيد المسيح ومشاهد من الخدمة.

وأضاف: في هذه القصة البسيطة نتذكر أن في القرن الأول لم يكن هناك طب أو دواء أو مستشفيات، لكن الأربع أصدقاء كانوا يحبون صديقهم جدًا وحاولوا أن يقدموه للسيد المسيح لأنهم سمعوا أنه يستطيع أن يشفيه، مستكملا: لكن لم يستطيعوا أن يدخلوا من الزحام، فكانت النتيجة أنهم فكروا بصورة إبداعية، وصعدوا إلى السقف وأزاحوا بعض الخشب الموجود بالسقف وأنزلوا السرير من السقف وتعاونوا حتى وصل صديقهم المريض أمام السيد المسيح، وهذ المعجزة مذكورة في إنجيلي متى ولوقا

واستشهد البابا تواضروس بالكتاب المقدس قائلا: " فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيمَانَهُمْ " وبرغم أن الإيمان لا يُرى ولكن العمل الكبير الذين قدموه لصديقهم المفلوج، وكان هناك ارتباط في الفكر اليهودي بين المرض والخطية، هنا السيد المسيح رأى فيهم الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان في القلب لا نستطيع أن نرى الإيمان، لم يكن لهم صوت ولكن إيمانهم كان به إصرار وتعاون وإبداع وقدموا مريضهم، وهنا رأى السيد المسيح إيمانهم.

وتابع البابا تواضروس: الإيمان ليس بالكلام ولكن بالعمل، والقديس بولس يقول لنا: ترجم إيمانك إلى محبة ليس الإيمان أن تدخل في مناقشات وحوارات ولكن الإيمان هو أن تحول إيمانك إلى أعمال محبة متعددة لا تنتهي وهذه الأعمال سوف تُظهر إيمانك