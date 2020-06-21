الكنيسة تحتفل بعشية استلام رفات القديس مارمرقس وظهور جسد مارمينا

سارة علام

تحتفل الكنيسة القبطية اليوم بعشية تذكار استلام جسد الشهيد مارمرقس، وكذلك ظهور جسد القديس مارمينا. وذكر القس بولس حليم، المتحدث باسك الكنيسة، إنه فى مثل هذا اليوم من سنة ١٦٨٤ ش وفى حبرية البابا كيرلس السادس البابا ١١٦، تسلم الوفد الرسمى رفات القديس العظيم مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية والبطريرك الأول للكرازة المرقسية من يد البابا بولس السادس بابا روما فى القصر البابوى بمدينة الفاتيكان.

وأضاف القس بولس حليم: "حدث أنه كان فى تلك الجهة راعى غنم وفى أحد الأيام غطس خروف أجرب فى بركة ماء كانت بجانب المكان الذى به جسد القديس فبرأ فى الحال فلما عاين الراعى هذه الأعجوبة بُهت".

واستكمل: "فشاع هذا الأمر فى كل الأقاليم حتى سمع به ملك القسطنطينية وكان له ابنة وحيدة مصابة بالبرص فأرسلها أبوها إلى هناك فأخذت من التراب وبللته بالماء ونامت تلك الليلة فى ذلك المكان فرأت فى الحلم القديس مينا وهو يقول لها (قومى باكرًا واحفرى فى هذا المكان فتجدى جسدي)، واستيقظت من نومها فوجدت نفسها قد شفيت ولما حفرت فى المكان وجدت الجسد المقدس فأرسل الملك المال والرجال وبنى فى ذلك الموضع كنيسة".

وتابع: "وكانت الجماهير تتقاطر إلى تلك الكنيسة يستشفعون بالقديس الطوباوى مارمينا وقد شرفه الله بعمل الآيات والعجائب التى كانت تظهر من جسده الطاهر".