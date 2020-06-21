الكشف على طلاب الثانوية قبل دخول اللجان بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

توافد منذ الثامنة من صباح اليوم الأحد، أول أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة، 2632 طالبا من بمحافظة البحر الأحمر على 16 لجنة على مستوى المحافظة وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجدـ وبدأت عملية توافد الطلاب بالمرور على بوابات التعقيم من ثم قياس درجة الحرارة، ثم تفتيش الطلاب من خلال جهاز كشف عن معادن وكذلك تسليمهم اوفر شوز لغطاء الاحذية ثم تسليمهم الكمامات.

ووضعت كل مدرسة مكان مخصص لتسليم الحقائب والهواتف به قبل دخول اللجنة، كذلك يمر من خلال بوابات التعقيم الثنائية بجميع متعلقاته بمجرد دخوله المدرسة من الطلاب والطالبات، وينطبق الامر على المراقبين والملاحظين بكل مدرسة .

وكانت اعلنت محافظة البحر الأحمر، استعدادها لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة، لأداء الامتحان للعام 2019 / 2020 بكافة مدن المحافظة، حيث أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد وقد أمر بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بالمحافظة استعداداً لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحانات بلغ 2632 طالبا وطالبة موزعيين على 16 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 8 لجان احتياطية احترازياً فى حالة غلق أى اللجنة تحت اى ظروف .

أكدت المديرية أن سعة كل لجنة تصل إلى 14 طالبا مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب لا تقل عن ( متر و نصف ) بالإضافة الى عدد 2 فصل يتم استخدامهم كحجرة عزل طبى،كما أشارت إلى أنه تم توفير احتياجات تطهير لجان النظام والمراقبة لأعمال الامتحانات و تمثلت فى توفير بوابة تعقيم وأجهزة كشف حرارى وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردى و واقى الوجه الشفاف والقفازات بالإضافة إلى كرتونه تحتوى على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.