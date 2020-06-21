اليوم السابع
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الكرملين: نأمل أن تبدى الصين والهند حكمتهما السياسية من أجل منع التصعيد

الأحد، 21 يونيو 2020 01:00 ص
الكرملين: نأمل أن تبدى الصين والهند حكمتهما السياسية من أجل منع التصعيد ديمترى بيسكوف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى
موسكو /أ ش أ/

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أعرب المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسى (الكرملين) ديمترى بيسكوف، عن أمل بلاده فى تمكن الهند والصين من إيجاد حل لتجنب أى تصعيد على الحدود بين البلدين.

وأضاف بيسكوف - حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية،:"بالطبع، نحن منزعجون من الحادث، لكننا متفائلون ومقتنعون بأن كلا من نيودلهى وبكين سيبديان حكمتهما الدبلوماسية والسياسية بهدف إيجاد حلول تساهم فى تجنب التصعيد بين البلدين، بمفردهم، وبدون أى تدخل من دول أجنبية".

كما أكد استعداد روسيا الدائم لتقديم الخدمات والمساعدة فى تسوية النزاعات الشائكة بين الدول الشريكة والحلفاء.. مشيرا ألى أن كلا من الهند والصين حليفتان وثيقتان لروسيا، حيث تتمتع موسكو بعلاقات تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادى مع كلا البلدين.

يذكر أن الصين وجهت إلى الهند اتهاما بالقيام بـ "استفزاز متعمد" فى أول تعليق رسمى لها على الاشتباك الدامى الذى جرى الاثنين الماضى بين قوات الجانبين فى منطقة جالوان فى ولاية لاداخ، الحدودية المتنازع عليها فى جبال الهيملايا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليجيان تشاو إن قوات هندية عبرت الحدود إلى الأراضى الصينية، وقامت بالهجوم، مما أدى إلى حدوث "مواجهات جسدية عنيفة"، لكنه لم يذكر أى تفاصيل تتعلق بسقوط قتلى أو جرحى بين الجنود الصينين.

كانت تقارير أفادت بأن جنودا من الجانبين اشتبكوا بالعصى والهراوات دون إطلاق الرصاص، واتهم كل طرف الطرف الآخر بأنه كان من بدأ القتال.

وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى أكد فى وقت سابق أن الحدود الهندية لم تعبرها أى قوات أجنبية، ولم يحصل أى اختراق للحدود أو ضياع للأراضي.

 


الكرملين

الصين

الهند

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روسيا

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