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القوى العاملة: وصول 4 رحلات طيران تقل 550 عاملا مصريا من العالقين اليوم

الأحد، 21 يونيو 2020 01:07 م
القوى العاملة: وصول 4 رحلات طيران تقل 550 عاملا مصريا من العالقين اليوم العائدون من الخارج
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأحد ، من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 8 رحلات طيران تحمل على متنها 1195 راكبا إلى مطارات 4 دول: مصر ، والهند، ، والنيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 4 رحلات تقل  550 عاملا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 4 سوف تصل إلى مطارين هما مطار القاهرة ، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المستشار العمالى بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 4 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 21 يونيو وفقا للجدول المعلن فى هذا الخصوص ، على متنها جميعا 550 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 14.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية على الكويتية رقم 1543 وتغادر الكويت 14.15 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة .

والثالثة إير كايرو رحلة رقم 2416 قيام من الكويت 18.30 وعلى متنها 145 عاملا ، وصول مطار سوهاج ، أما الرحلة الرابعة الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19.00على متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج ، وذلك فى إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها فى الخارج.
 


القوى العامله وزاره القوى العامله

محمد سعفان

الكويت

العائدون من الخارج

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