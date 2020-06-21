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القومى للمرأة ببنى سويف يقدم 400 استمارة رقم قومى مجانا لسيدات الواسطى

الأحد، 21 يونيو 2020 09:47 م
القومى للمرأة ببنى سويف يقدم 400 استمارة رقم قومى مجانا لسيدات الواسطى القومى للمرأة ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة ببنى سويف مساء الأحد تقديم  400 استمارة رقم قومي للسيدات بمركز الواسطى في إطار مبادرة بطاقتك حقوقك المرحلة الثالثة بالتنسيق بين المجلس القومى للمرأة ببني سويف ومصلحه الأحوال المدنية وتخصيص شباك للسيدات التابعات للمجلس القومي للمرأة.

وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس بني سويف في بيان لها مساء الأحد إنه في إطار مبادرة بطاقتك حقوقك استأنف الفرع  تصوير استمارات الرقم القومي للسيدات بالتنسيق مع الأحوال المدنية، وتخصيص شباك للسيدات التابعات للمجلس القومي للمرأة مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة والتأكيد على عدم تحصيل أي غرامات من السيدات.

 

يذكر أنه بدأت أعمال إقامة المبنى الخاص  بالمجلس القومى للمرأة ببني سويف بعد مرور أكثر من 12 عاما على حلم تم تحقيقه ، بعد استئجار عدد من الوحدات السكنية في أماكن مختلفة بمدينة بني سويف العاصمة طوال السنوات الماضية.

 

 

 

 

 

 


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