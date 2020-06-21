اليوم السابع
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الغرفة التجارية بالإسكندرية تعقد سلسلة ندوات عن التنافسية بعد أزمة كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 11:07 م
الغرفة التجارية بالإسكندرية تعقد سلسلة ندوات عن التنافسية بعد أزمة كورونا رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطاع الأعمال يشعر بأكمله ولاسيما مؤسساته الوسيطة مثل غرف التجارة والصناعة وتجمعات أصحاب الأعمال بقلق بالغ نتيجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال ندوة "اقتصاد مختلف في عالم مختلف"، والتي نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة، اليوم الأحد، عبر تطبيق zoom، بحضور كل من الدكتور خالد حنفي، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأمين عام غرف التجارة والصناعة العربية، والدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدير الندوة ريهام عادل، رئيس لجنة تنمية وإدارة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية.

وأضاف "فهي مفاجأة غير سارة على جميع دول العالم، وجاءت في بداية عام 2020، بعد ما تم مواجهة حدثين مهمين في العام الماضي، وهما الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تأثر العولمة الاقتصادية بتأثرات سلبية على المستوى العالمي".

وأشار إلى "تعمل الشركات الآن في ظل ظروف صعبة، والتي لا نعلم متى تنتهي وماذا ستخلق من تحديدات جديدة، وفي أي بيئة اقتصادية وتجارية جديدة من المحتمل أن تغير في ثوابت الماضي، ما جعل مجلس الغرفة بالإسكندرية يتبنى سلسلة من الندوات الاقتصادية ليستمع فيها منتسبو الغرفة إلى خبراء الاقتصاد ليجتهدوا في إيجاد طريق أقرب للمفترض في الوقت القريب للحفاظ على الكيانات الخاصة، والمحافظة على التنافسية".


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