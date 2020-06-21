العراق: تسجيل 1646 إصابة بفيروس "كورونا" وتماثل 724 حالة للشفاء

اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 1646 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد وتماثل 724 حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة - في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم الأحد - بأنه " تم فحص 10027 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (445241)".
وأضاف البيان أن حالات الوفاة التي تم تسجيلها حتى الآن بلغ 87 حالة، لافتا إلى أن مجموع الإصابات بلغ 30868 في حين بلغ مجموع حالات الشفاء 13935 وعدد الراقدين الكلي 15833 والراقدين في العناية المركزة 224ومجموع الوفيات بلغ 1100".
العراق: تسجيل 1646 إصابة بفيروس "كورونا" وتماثل 724 حالة للشفاءالأحد، 21 يونيو 2020 06:22 م
كورونا - صورة أرشيفية
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اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 1646 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد وتماثل 724 حالة للشفاء.
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