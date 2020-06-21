العثور على 215 جثة فى مقابر جماعية قرب جوادالاخارا بالمكسيك

كتبت فاطمة شوقى

عثرت السلطات المكسيكية على 215 جثة على الأقل بين يناير و مايو في تسع مقابر جماعية قرب جوادالاخارا في ولاية خاليسكو غرب المكسيك، وفقا لشبكة "يورونيوز"، وأشارت الشبكة إلى أن السلطات المكسيكية استخرجت 157 جثة في يناير، و58 جثة أخرى خلال أشهر مارس وابريل و مايو، وفق ما أعلن المدعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، مؤكدا أنه سيتم تحليل خمس مقابر جماعية أخرى ما قد يؤدي إلى إرتفاع عدد الجثث المكتشفة، وهو ما أثار جدلا واسعا فى البلاد خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات.

وأشارت الشبكة إلى أن الأنشطة الاجرامية فى المكسيك لا تزال مستمرة رغم تفشى كورونا، ويرجع خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان العنف الذي ينهش المكسيك إلى العملية العسكرية التي أطلقت ضد الجريمة المنظمة منذ 2006.

ومن ناحية آخرى، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس السبت، تسجيل 4 آلاف و717 إصابة بفيروس كورونا، و387 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 175 ألفا و202 إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و781 وفاة.

وتسجل المكسيك أكثر من 4 آلاف إصابة و387 وفاة بكوروناالمكسيك تتجاوز حاجز الـ20 ألف وفاة بكورونا

وتحتل المكسيك المركز الـ13 عالميا في تصنيف موقع "وورلد ميتر" بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.