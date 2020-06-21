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الصين.. لقاح لكورونا يدخل مرحلته السريرية الثانية

الأحد، 21 يونيو 2020 01:11 م
الصين.. لقاح لكورونا يدخل مرحلته السريرية الثانية محاولات لمنع تفشى كورونا فى الصين
وكالات

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ذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا اليومية، إن لقاحات كوفيد-19 المعطلة التي طورها معهد البيولوجيا الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية دخلت المرحلة الثانية من التجارب السريرية في الصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أجريت المرحلة الثانية من التجربة في مقاطعة يوننان بجنوب غربي البلاد، لتقييم مزيد من المناعة وسلامة اللقاح في جسم الإنسان.

وبدأ المعهد المرحلة الأولى من التجارب السريرية في مايو الماضي بتطعيم نحو 200 متطوع تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 59 سنة، في مستشفى جامعة غرب الصين الثاني في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، وكانت الدراسة عشوائية ومزدوجة التعمية ووهمية.

ووفقا للتقرير، سيتم استخدام مصنع لقاح كوفيد-19 في مدينة كونمينج حاضرة مقاطعة يوننان، في النصف الثاني من العام الجاري.

ويتمتع المعهد بخبرة واسعة وقدرات قوية في أبحاث اللقاحات، حيث تم تطوير وإنتاج لقاحات حية موهنة وأخرى مطلة ضد شلل الأطفال لحماية مئات الآلاف من الأطفال الصينيين من الإعاقة.

ووفقا لوزارة العلوم والتكنولوجيا، فقد تمت الموافقة حتى الآن على خمسة لقاحات كوفيد-19 مرشحة في الصين للتجارب السريرية، ما يمثل 40 بالمئة من إجمالي عدد لقاحات التجارب السريرية في العالم.  


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