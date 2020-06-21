اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 07:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تشهد كسوفًا حلقيًا نادرًا للشمس

الأحد، 21 يونيو 2020 05:42 م
الصين تشهد كسوفًا حلقيًا نادرًا للشمس كسوف الشمس - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الصين، اليوم الأحد، أول كسوف شمسى لهذا العام، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بـ"الانقلاب الصيفى"، وهو أطول يوم فى شمال نصف الكرة الأرضية.
وقال خبراء فلكيون صينيون - وفقًا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم - إن كسوف الشمس الحلقي الحالي هو أعلى نسبة من الكسوف منذ بداية القرن الـ21، حيث تبلغ نسبة حجب القمر لقرص الشمس 7ر99%.
وبدأ كسوف الشمس الحلقي في وسط أفريقيا، ثم انتقل شرقًا عبر شبه الجزيرة العربية، والمناطق الجنوبية بالصين، وانتهى أخيرًا في المحيط الهاديء.


كسوف الشمس

الصين

كسوف الشمس بالصين

الانقلاب الصيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

س و ج.. كيف يتعامل الأهلى مع أنباء رحيل فايلر عن القلعة الحمراء؟

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

مجموعة أبناء ليبيا ترحب بكلمة السيسى حول ليبيا وتطالب بتنفيذها فورا

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 21-6-2020

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوى ووضعها على جهاز تنفس اختراقى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة