الصين تشهد كسوفًا حلقيًا نادرًا للشمس

شهدت الصين، اليوم الأحد، أول كسوف شمسى لهذا العام، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بـ"الانقلاب الصيفى"، وهو أطول يوم فى شمال نصف الكرة الأرضية.
وقال خبراء فلكيون صينيون - وفقًا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم - إن كسوف الشمس الحلقي الحالي هو أعلى نسبة من الكسوف منذ بداية القرن الـ21، حيث تبلغ نسبة حجب القمر لقرص الشمس 7ر99%.
وبدأ كسوف الشمس الحلقي في وسط أفريقيا، ثم انتقل شرقًا عبر شبه الجزيرة العربية، والمناطق الجنوبية بالصين، وانتهى أخيرًا في المحيط الهاديء.
الصين تشهد كسوفًا حلقيًا نادرًا للشمسالأحد، 21 يونيو 2020 05:42 م
كسوف الشمس - أرشيفية
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شهدت الصين، اليوم الأحد، أول كسوف شمسى لهذا العام، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بـ"الانقلاب الصيفى"، وهو أطول يوم فى شمال نصف الكرة الأرضية.
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