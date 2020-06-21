الصين تشهد كسوفًا حلقيًا نادرًا للشمس

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شهدت الصين، اليوم الأحد، أول كسوف شمسى لهذا العام، وذلك بالتزامن مع ما يسمى بـ"الانقلاب الصيفى"، وهو أطول يوم فى شمال نصف الكرة الأرضية.

وقال خبراء فلكيون صينيون - وفقًا لشبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم - إن كسوف الشمس الحلقي الحالي هو أعلى نسبة من الكسوف منذ بداية القرن الـ21، حيث تبلغ نسبة حجب القمر لقرص الشمس 7ر99%.

وبدأ كسوف الشمس الحلقي في وسط أفريقيا، ثم انتقل شرقًا عبر شبه الجزيرة العربية، والمناطق الجنوبية بالصين، وانتهى أخيرًا في المحيط الهاديء.