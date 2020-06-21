الصين تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 22 حالة فى بكين

(رويترز)

سجل بر الصين الرئيسى، اليوم الأحد، 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا فى 20 يونيو، انخفاضا من 27 حالة تم تسجيلها قبل يوم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية فى بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 22 حالة فى بكين وهو نفس العدد الذى تم تسجيله قبل يوم.

وسجلت المدينة التى يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة أول حالة فى أحدث موجة فى 11 يونيو. وتم الربط بين عودة ظهور الفيروس وسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة فى جنوب غرب بكين .

وسجل بر الصين الرئيسى ست حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض عليها بانخفاض عن سبع حالات تم تسجيلها قبل يوم ، ولا تحصى الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.

وسجلت الصين حتى الآن 83378 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة فى بر الصين الرئيسى فى 20 يونيو.