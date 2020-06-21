اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 11:35 م
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الصين تحظر استيراد منتجات أمريكية لمنع انتشار "كورونا"

الأحد، 21 يونيو 2020 11:10 م
الصين تحظر استيراد منتجات أمريكية لمنع انتشار "كورونا" كورونا فى الصين
وكالات

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حظرت الصين استيراد منتجات شركة "تايسون فودز" الأمريكية، وأغلقت مصنعا تابعا لأحد شركات المياه الغازية في بكين، ضمن إجراءاتها لمنع إعادة انتشار عدوى كورونا في العاصمة.

وجاء ذلك في إطار حملة لاحتواء تفشي كوفيد-19 عبر مواد غذائية قد تنقل الفيروس الذي رصدت السلطات مؤخرا بؤرا جديدة له في العاصمة.

وأشارت بكين الأحد إلى تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص كوفيد-19 في العاصمة.

وأعلنت المديرية العامة للجمارك الصينية، "تعليقا موقتا" لاستيراد الدجاج المثلج الذي تنتجه شركة "تايسون فودز" الأميركية، بعد رصد الفيروس في إحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة.

كما أمرت السلطات أحد شركات المياه الغازية، بإغلاق أحد مصانعها في بكين بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين.

 

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كورونا فى الصين

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