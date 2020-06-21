اليوم السابع
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الصين.. إقامة حفلات التخرج الجامعى فى الصين عبر الإنترنت

الأحد، 21 يونيو 2020 01:42 م
الصين.. إقامة حفلات التخرج الجامعى فى الصين عبر الإنترنت محاولات لمنع تفشى كورونا فى الصين
وكالات

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أظهر مسح حديث أن 88.6 % من خريجي الجامعات الصينية الجدد احتفلوا بتخرجهم عبر الإنترنت وسط وباء مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، احتفل الخريجون الذين شملهم الاستطلاع بشكل رئيسي بتخرجهم من خلال التقاط فيديوهات التخرج ومشاهدة حفلات التخرج وشراء الأزياء الأكاديمية عبر الإنترنت، وفقا لتقرير نشرته صحيفة تشاينا يوث ديلي.

ونقلت الصحيفة عن خريج في بكين اسمه المستعار تشانج هان تشي قوله "إن تخرج هذا العام كان تجربة خاصة لا تنسى بالنسبة لي وعلى الرغم من أنني لم أستطع توديع معلميي وزملائي شخصيا، ولم أتمكن من القيام بجولة أخيرة في الحرم الجامعي كطالب، فإن هذا الشعور بالندم أعطاني تقديرا أكبر لحياة الحرم الجامعي ونقش هذه الذكريات الشابة في قلبي".

ويعتقد حوالي 64.5 % من المستطلعين أن تخرج هذا العام له أهمية خاصة، ويقول 68 % منهم إنهم يعرفون كيف يعتزون بالأشخاص من حولهم بشكل أفضل نتيجة لذلك.

وقال شو مان، الباحث في جامعة شرقي الصين جياوتونج ، لصحيفة تشاينا يوث ديلي إنه من أجل الحد من خطر الإصابة، اعتمدت المعاهد في جميع أنحاء البلاد شكلا غير مسبوق من التخرج لضمان تمكن الطلاب من التخرج في الموعد المحدد.

وأضاف شو أن الطلاب والكليات أبدوا براعة كبيرة وأقاموا أنشطة تخرج متميزة، وهي تجربة جديدة للخريجين وفرصة لتوظيف إبداعهم.

ومن بين 2505 مستطلعين شملهم الاستطلاع، كان 52.3 %من الذكور و 47.7 % من الإناث.


التخرج الجامعى

الصين

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

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