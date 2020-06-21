أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 في محافظة الخليل، وإصابة في نابلس، وأخرى في طولكرم، وأضافت الكيلة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن حصيلة الإصابات في فلسطين 1022 إصابة، مشيرة إلى أن الوزارة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 2350 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.
وأهابت الكيلة المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، والتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة لحماية أنفسهم، وعائلاتهم، والشعب خاصة الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، مؤكدة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، باستثناء حالة واحدة في محافظة الخليل، احتاجت إلى الدخول لقسم العناية المكثفة.
وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، كما تم إعادة افتتاح أقسام الطوارئ والكلى في مستشفى الخليل الحكومي بعد تعقيمها، فيما ستتم إعادة سحب العينات للمرضى المقيمين داخل مستشفى نابلس التخصصي وللطواقم الطبية، وفي حالة كانت نتائجهم سلبية سيغادرون المستشفى إلى منازلهم للحجر لمدة 14 يوماً، وسيتم تعقيم المستشفى، وإعادة فتحه أمام الجمهور.
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