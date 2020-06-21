اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 12:28 م
خالد صلاح
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الصحة السورية تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 12:17 م
الصحة السورية تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا فريق طبى لمكافحة كورونا
دمشق (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 204 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - ،أن حالات الإصابة المعلن عنها اليوم هي لأشخاص "مخالطين" ، مشيرا إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا بلغت حتى الآن 204 إصابات ، شفي منها 83 حالة ، فيما توفيت سبع حالات.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت أمس السبت ، إخضاع بلدة "جديدة الفضل " التابعة لمحافظة "القنيطرة" للحجر الصحي بعد تسجيل عدة إصابات فيها ، وذلك منعاً لانتشار الفيروس ، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

كما أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 10 منهم لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل، وواحد قادم من لبنان، ما يرفع عدد الإصابات إلى 198 حالة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن 5 حالات قد تم شفاؤها من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 83 شخصا، فيما بلغت حالات الوفاة 7 حالات.

 


سوريا

الصحه السوريه

كورونا

فيروس كورونا

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