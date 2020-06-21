اليوم السابع
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الشرطة الهولندية تقبض على عشرات الأشخاص بعد احتجاج على قيود كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 07:14 م
الشرطة الهولندية تقبض على عشرات الأشخاص بعد احتجاج على قيود كورونا أرشيفية
رويترز

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قبضت الشرطة في لاهاى الهولندية، على عشرات الأشخاص اليوم الأحد بعدما رفضوا مغادرة احتجاج على إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها الحكومة الهولندية لكبح انتشار فيروس كورونا.

واحتشد نحو ألف محتج في منطقة ماليفلد بمدينة لاهاى قرب مقر الحكومة الهولندية رغم أن بلدية المدينة حظرت تنظيم التجمع.

وكتبت الشرطة على تويتر "المتظاهرون الباقون في ماليفلد الذين رفضوا المغادرة القي القبض عليهم جميعا" دون ذكر عدد الأشخاص الذين احتجزوا.

وقالت وسائل الإعلام الهولندية إن نحو 100 شخص تم القبض عليهم. وذكر شاهد رقما مماثلا.

وكانت السلطات سمحت باحتجاج لفترة قصيرة قبل أن تطلب من المتظاهرين المغادرة. وقال الشاهد إن الشرطة في القبض على المتظاهرين عندما رفضت مجموعة صغيرة من نحو 200 شخص المغادرة.


هولندا

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