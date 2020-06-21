الشرطة الأمريكية تلقى القبض على متظاهرين خارج مقر تجمع ترامب مع أنصاره.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

شهدت مقاطعة تولسا بولاية أوكلاهوما، الحاضنة لأول تجمع انتخابى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع حشد من أنصاره، تظاهرات لعدد من مناهضى العنصرية بالمقاطعة، تضامنا واعتراضا على العنصرية النظامية التى يعامل بها السود بأمريكا، و الممارسات الوحشية التى يتعامل بها الشرطة الأمريكية ضد السود، و ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عدد منهم.



الشرطة الأمريكية تلقى القبض على أحد المتظاهرين

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد اجتمع مع حشد من أنصاره، بالصالة المغطاة المخصصة لأول لقاءاته الجماهيرية السياسية منذ شهور، فى مقاطعة تولسا بولاية أوكلاهوما، وهاجم الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع عن إدارته لأزمة فيروس كورونا، فى محاولة لتنشيط الحملة الرامية لانتخابه لفترة جديدة.



جانب من المظاهرات بالقرب من مكان تجمع ترامب بمناصريه

وحمل الرئيس، الذى تنبأ بأن أول مؤتمراته الشعبية منذ شهور سيكون ملحميا، وسائل الإعلام مسئولية تثبيط همم أنصاره عن الحضور، واستشهد أيضا بسوء تصرفات المتظاهرين فى الخارج، لكنه لم يسلم بالتحديد بأن عددا كبيرا من المقاعد فى مركز بوك الذى يسع 19 ألفا كان خاليا.



الشرطة تلقى القبض على أحد المتظاهرين

وسعى ترامب، لاستغلال المناسبة لتنشيط حملته الانتخابية، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة كورونا، ومقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية الذى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو فى قبضة شرطة منيابوليس.



المتظاهرون يشعلون علم ترامب بالقرب من مكان تجمعه مع مناصريه

وأسفرت معاملات الشرطة الأمريكية الوحشية، عن مقتل المواطن أمريكى من أصول أفريقية "ريتشارد بروكس" عن طريق إطلاق الرصاص عليه من قبل فرد شرطة بمدينة أتلانتا، وتسببت تلك الحادثة فى قبول الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز بعد وفاة الشاب صاحب 27 عاما، فى أحد مطاعم سلسلة وينديز للوجبات السريعة.



الشرطة تلقى القبض على متظاهر بالقرب من مكان تجمع ترامب بمناصريه

و تشهد معظم الولايات بأمريكا فى الآونة الأخيرة، تظاهرات عدة، احتجاجا و اعتراضا على مقتل "جورج فلويد"، المواطن الأمريكى من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة بمدينا مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية منذ أسبوعين.