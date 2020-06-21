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السيطرة على حريق بمنزل وحوشين بالمنشأه فى سوهاج

الأحد، 21 يونيو 2020 08:13 ص
السيطرة على حريق بمنزل وحوشين بالمنشأه فى سوهاج مطافى - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى مدير إدارة الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بمنزل بناحية قرية المنشأة وأمتد الحريق لمنزلين متجاورين دون حدوث إصابات بشرية وتم الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بنشوب حريق بمنزل بناحية الشيخ علام دائرة المركز

 

أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بمنزل ملك المدعو عماد ب ع 30 سنة عامل وإمتد لحوشين مجاورين ملك كلاً من بخيته س ش م 30 سنة ربة منزل ونادي ج ب50 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية وتم الدفع  بـــ" 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

 

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول وأضافوا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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