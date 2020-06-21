اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السياحة العالمية تشيد بإجراءات الحكومة المصرية لدعم القطاع واستعادة النشاط

الأحد، 21 يونيو 2020 12:03 م
السياحة العالمية تشيد بإجراءات الحكومة المصرية لدعم القطاع واستعادة النشاط السياحة العالمية تشيد بدعم الحكومة المصرية للقطاع
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشادت منظمة السياحة العالمية بإجراءات الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحى، لافتة إلى أن مصر قامت بتأجيل سداد جميع مستحقات المشروعات السياحية والفندقية، وأعلنت إعفاء جميع البازارات والمقاهي الموجودة في المواقع الأثرية من دفع الإيجار حتى استئناف السياحة بأمان.
 
وأشارت المنظمة فى تقرير لها عن الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لدعم القطاع السياحى، أن البنك المركزي المصري عرض على المرافق السياحية صناديق منخفضة الفائدة على وجه الخصوص لدفع رواتب الموظفين وإطلاق مبادرة تمويل لدعم السياحة ، وتخفيض سعر الفائدة (يجب أن يوجه جزء من هذه المبادرة لدفع الرواتب والأجور
نفقات التشغيل). 
 
وكذلك كجزء من المبادرة ، يمكن للبنوك منح تسهيلات ائتمانية بحد أقصى - فترة السداد، بالإضافة إلى فترة سماح مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ المنحة.
 
وأكدت المنظمة أن ازمة قطاع السياحة بسبب وباء COVID-19 لم يسبق لها مثيل، حيث تظهر البيانات المتاحة أن عدد السياح انخفض بشكل  حاد في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 22٪، مع سيناريوهات محتملة لـ انخفاض سنوي بين 60 و 80٪ مقارنة بأرقام 2019.
 
ورصدت المنظمة فى تقريرها موافقة مصر على مبادرة جديدة لتشجيع السفر إلى صعيد مصر خلال أشهر الصيف (يونيو ويوليو وأغسطس) من خلال تقديم خصومات على رسوم الدخول إلى المواقع الأثرية في قنا والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التأشيرة عند الوصول إلى مطاري الأقصر وأسوان.
 
وأصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية واتحاد الغرف السياحية المبادئ التوجيهية لجميع الموظفين العاملين في السياحة بشأن التدابير الواجب اتباعها للحماية الذاتية الإجراءات، كما قامت غرفة المنشآت الفندقية بتدريب الموظفين لزيادة الوعي في حالة الطوارئ ، بالإضافة إلى التدريب على التدابير الوقائية التي تهدف إلى زيادة استعداد القطاع ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
 

السياحة

عودة السياحة

السياحة العالمية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قبل ما تطلع رحلة غوص.. اعرف ضوابط وزارة السياحة لحمايتك

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 ص

وزير السياحة: افتتاح المتحف الكبير العام المقبل.. ولن يكون قاصرا على يوم واحد

الأحد، 21 يونيو 2020 12:27 ص

وزير السياحة: خسائر القطاع مليار دولار شهريا بسبب أزمة فيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 12:24 ص

وزير السياحة يكشف تفاصيل فيلم "سائح فى مصر" لتنشيط عودة السائحين

الأحد، 21 يونيو 2020 12:21 ص

وزير السياحة: لا استعجال لفتح كل الفنادق ويهمنا صورة مصر فى الخارج

الأحد، 21 يونيو 2020 12:00 ص

مدير معابد الأقصر: مستنيين السياحة على أحر من الجمر

السبت، 20 يونيو 2020 11:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة