اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 06:44 م
خالد صلاح
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السودان يشيد بدعم المنظمة الدولية للهجرة لإعادة العالقين فى الخارج

الأحد، 21 يونيو 2020 05:13 م
السودان يشيد بدعم المنظمة الدولية للهجرة لإعادة العالقين فى الخارج مجلس السيادة الانتقالى بالسودان - أرشيفية
أ ش أ

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أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية الدكتور صديق تاور، بدعم ومساهمة المنظمة الدولية للهجرة في إعادة السودانيين العالقين بسبب جائحة كورونا.
وقال عضو مجلس السيادة، لدي لقائه بالخرطوم اليوم الأحد مع رئيس بعثة المنظمة في السودان كاثرين نورثيق، إن الحكومة تُولي السودانيين العالقين بالخارج اهتماما كبيرا وتبذل جهودا مقدرة حتى عودتهم للوطن.
من جانبها، أكدت رئيس البعثة كاثرين نورثيق دعم المنظمة للحكومة السودانية في جهودها الخاصة باعادة مواطنيها العالقين بسبب جائحة كورونا.
وأشارت إلى المشاورات التي أجرتها مع وزارة الصحة السودانية والجهات ذات الصلة، بخصوص مساهمة المنظمة بشأن العالقين، لافتة إلى أن المنظمة لديها تواصل مع جهات عدة في مختلف أرجاء العالم لتقديم مساعداتها للعالقين السودانيين.


السودان

مجلس السيادة السودانى

صديق تاور

كورونا

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