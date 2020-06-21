اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات وشفاء 121 حالة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 ص
السودان تسجل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات وشفاء 121 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثمان وفيات، بينما تعافى ١٢١ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، فى بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٠٧ اصابات فى الخرطوم، والإصابات الأخرى فى ١٠ ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٢٨١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ٨٥٨٠ حالة، بينها ٥٢١ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٣٣٢٥ شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

 


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