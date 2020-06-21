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السفير حسام زكى: تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا 24 ساعة

الأحد، 21 يونيو 2020 10:20 م
السفير حسام زكى: تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا 24 ساعة السفير حسام زكى
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أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية تأجيل عقد الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا المقرر غدا الأثنين إلى بعد غد الثلاثاء من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود.
 

وصرح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، فى وقت سابق بأن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس .

 

وقال الأمين المساعد ، أن طلب مصر بعقد اجتماع بشأن ليبيا حصل على التأييد المنصوص عليه فى النظام الداخلى من جانب عدة دول. وجرى التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع.

 

الجامعة العربية

اجتماع وزراء الخارجية العرب

حسام زكى

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