اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

والسعودية ومصر يد واحدة..

السفير أحمد عبدالعزيز قطان: تعضيد السعودية لتصريحات السيسي يعكس قوة العلاقات بين البلدين

الأحد، 21 يونيو 2020 09:52 م
السفير أحمد عبدالعزيز قطان: تعضيد السعودية لتصريحات السيسي يعكس قوة العلاقات بين البلدين السفير أحمد عبد العزيز قطان
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السفير أحمد عبدالعزيز قطان، وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية سفير الممكلة السابق لدى مصر، إن البيان القوى الذى أصدرته الممكلة العربية السعودية حيال تصريحات الرئيس السيسى بشأن ليبيا يعكس قوة العلاقات السعودية المصرية ومتانتها.

وأكد قطان، فى تغريدة له على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، أنه بالفعل أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الممكلة والعكس صحيح، وختم بعبارة "السعودية ومصر يد واحدة".

وكانت السعودية فى طليعة البلاد العربية التى أعلنت تأييدها تصريحات الرئيس السيسى بشأن ليبيا أمس، وحقها فى حماية أمنها القومى، وأكدت الممكلة فى البيان أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تفتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن السعودية والأمة العربية بأكملها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف البيان: "تقف المملكة إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة.


السفير أحمد عبدالعزيز قطان

السفير السعودى السابق بالقاهرة

مصر والسعودية

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

مستشار رئاسة الوزراء: كل الأدوية الخاصة بأزمة كورونا متوفرة بالأسواق

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة