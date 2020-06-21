السعودية تطلق صندوقا للتنمية السياحية بأربعة مليارات دولار

قالت وزارة السياحة السعودية اليوم الأحد إن السعودية تخطط لتدشين صندوق للتنمية السياحية برأسمال مبدئى أربعة مليارات دولار فى إطار خطط تنويع موارد الاقتصاد فى مواجهة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

أوضحت الوزارة، فى بيان أن الصندوق سيطلق أدوات استثمار فى الدين والأسهم لتطوير قطاع السياحة بالتعاون مع بنوك خاصة وبنوك استثمار.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، "إطلاق الصندوق فى الوقت الحالي، فيما يواجه قطاع السياحة تحديات عالمية غير مسبوقة، يدلل على ثقة المستثمر والقطاع الخاص فى النظرة المستقبلية طويلة الأمد للسياحة فى السعودية".

والسياحة من الأعمدة الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية السعودية، الرامية للحد من الاعتماد على إيرادات النفط.

وفتحت السعودية أبوابها أمام السائحين من أنحاء العالم العام الماضى، وأطلقت نظام تأشيرات يغرى الشركات الأجنبية للاستثمار فى القطاع، الذى تأمل المملكة أن يسهم بأكثر من عشرة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2030 ارتفاعا من ثلاثة بالمئة حاليا.